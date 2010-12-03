Президент Сирии признает правдивость документов, обнародованных WikiLeaks

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-АСАД признал правдивость документов относительно него, обнародованных на сайте WikiLeaks.

Об этом он заявил в интервью газете “День”.

"Документы, которые обнародуются на сайте WikiLeaks, подтверждают, что я едва ли не единственный лидер в мире, который говорит одно и то же и публично, и тайно, - отметил Президент Сирии. - На все публикации там я могу сказать одно: "Да, я это говорил". Относительно Ирана, и так далее”.

Как сказал Б.Аль-АСАД, “я часто советую, прежде всего, американцам: если не доверяете моему цитированию – идите, спросите кого-либо, что я говорил, и если найдете отличный ответ - возьмите его, я не отрицаю. Я всегда осознаю, что выступаю от имени народа, что это не моя личная - политика, а политика, которая отвечает запросам народа. Так вот, для меня WikiLeaks - хорошее дело".

Напомним, проект WikiLeaks получил широкую известность благодаря публикациям с 2006 по 2009 годы сотен тысяч секретных документов, касающихся действий армии США в Ираке и Афганистане. Последняя серия утечки WikiLeaks была опубликована 28 ноября 2010 года. Она включала около 250 тысяч депеш, составленных американскими дипломатами, которые работали в разных странах мира. Среди этих материалов - документы, угрожающие репутации властных структур различных стран мира, в частности Китая и России. Вспоминаются также и фамилии известных политиков из Украины.

Основатель WikiLeaks Джулиан АССАНЖ стал фигурантом внутреннего расследования, которое проводится Министерством юстиции США и Пентагоном. Он был также объявлен в международный розыск по запросу Швеции.

Полностью интервью Президента Сирии, который находится в Украине с официальным визитом, будет напечатано в газете "День" 7 декабря.