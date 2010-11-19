Церемония вручения Нобелевской премии мира - под угрозой срыва

Шесть стран, включая Россию, не примут участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира 2010 года. Сама церемония может также не состояться, ибо ни сам лауреат из КНР, ни его родственники не могут на нее приехать.

Шесть стран отказались посылать своих официальных представителей на церемонию вручения Нобелевской премии мира за 2010 год, которая была присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо. Как сообщило в четверг, 18 ноября, агентство AFP, в число этих государств входят: Китай, Россия, Куба, Казахстан, Ирак и Марокко.

Между тем сама премия мира за 2010 год, судя по всему, вообще не будет вручена ее лауреату, передает агентство dapd. По словам секретаря Норвежского Нобелевского комитета Гейра Лундестада, пока ни сам лауреат Лю Сяобо, ни кто-либо из членов его семьи не сообщил о том, что мог бы прибыть на торжественную церемонию, которая состоится 10 декабря в Осло. В данной связи агентство напоминает, что 54-летний писатель и бывший преподаватель университета Лю Сяобо находится в тюрьме. А его супруга с начала октября текущего года содержится под домашним арестом.

Deutsche Welle