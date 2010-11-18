ООН предупреждает, что ситуация с продовольствием ухудшается

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выпустила новый отчет о ситуации с продовольствием в мире. Организация предупреждает, что если производство основных продовольственных культур не будет значительно увеличено к 2011 году, международному содружеству следует готовиться к сложным временам, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что расходы самых бедных стран планеты на импорт продовольствия в этом году вырастут на 11 процентов. Для бедных стран с дефицитом продовольствия этот показатель достигнет 20 процентов.

В отчете ООН отмечается, что мировые расходы на импорт продовольствия в этом году превысят триллион долларов и, вероятно, вскоре достигнут еще более высокого уровня.

В условиях длительного давления на мировые продовольственные цены, отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН призывает международную общественность внимательно следить за возможными нарушениями поставок в 2011 году и быть готовыми к ним.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН пересмотрела свой прогноз мирового производства зерновых. По новым оценкам, его объем снизится на два процента, хотя раньше прогнозировался рост на 1,2 процента. Новые цифры специалисты объясняют снижением урожая в связи с неблагоприятной погодой.

Агентство ООН также прогнозирует резкое сокращение запасов зерновых и призывает к увеличению их производства для обеспечения существующих потребностей. В своем отчете агентство отмечает, что вырастут только запасы риса, поэтому необходимо начать выращивать больше пшеницы, кукурузы и сои.

В отчете отмечается, что свыше 80 стран мира признаны бедными и имеют дефицит продовольствия.