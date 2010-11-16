Генсек НАТО: будем ли мы использовать одинаковые слова для Грузии и Украины

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН подчеркивает, что все решения Бухарестского саммита остаются в силе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

“Решения Бухарестского саммита остаются в силе”, - сказал Генсек НАТО.

Он отметил, что среди таких решений – решение о вступлении Македонии в НАТО и о будущем присоединении Грузии и Украины.

Говоря о Македонии, А.Ф.РАСМУССЕН отметил, что на сегодняшний день еще нет окончательного согласия, тем не менее он не исключил возможности того, что оно будет достигнуто к саммиту НАТО 19-20 ноября в Лиссабоне. (Членство бывшей югославской республики Македония в НАТО блокирует Греция, которая требует от Македонии изменения названия для избежания созвучности с названием одной из своих провинций. - Ред.).

Генсек НАТО также заявил, что решения Бухарестского саммита относительно Грузии и Украины также остаются в силе.

“Другой вопрос, будем ли мы использовать одинаковые слова для обеих стран”, - отметил А.Ф.РАСМУССЕН, добавив, что это будет зависеть от стремления этих стран присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в Бухаресте в феврале 2008 года было одобрено принципиальное решение о присоединении Македонии к Альянсу, а также решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО после выполнения необходимых требований.

Летом 2010 года украинский парламент одобрил новый закон об основах внутренней и внешней политики, в котором отказался от цели получить членство в НАТО.