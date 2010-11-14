Новый состав правительства Франции

Президент Франции Николя Саркози не включит в новый кабинет "проблемных" глав МИД и Минобороны и оставит преданных министров предыдущего правительства, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники в правящей партии "Союз за народное движение".

В субботу Саркози приступил к плановым перестановкам в правительстве, которые он наметил на осень после принятия непопулярной пенсионной реформы. Он отправил в отставку правительство Франсуа Фийона (François Fillon), а в воскресенье поручил ему же сформировать новый кабинет, замечает РИА "Новости".

Как передает парижский корреспондент Би-би-си, президент Саркози, возможно, ослабил собственную власть тем, что не смог довести до конца свое намерение избавиться от популярного Фийона.

Состав правительства будет известен в воскресенье вечером или в понедельник днем. При этом, как отмечают СМИ, основной министерский состав уже известен.

Ключевые министры от правящей партии "Союз за народное движение" (UMP) остаются в правительстве. Свои посты сохранят глава Минэкономики Кристин Лагард (Christine Lagarde), которой предстоит руководить министерством во время председательства Франции в "Большой двадцатке" и глава МВД Брис Ортефе (Brice Hortefeux). Посты сохранят министр бюджета Франсуа Баруан (François Baroin), министр сельского хозяйства Брюно ле Мер (Bruno Le Maire) и, вероятно, министр культуры Фредерик Миттеран (Frédéric Mitterrand).

Правительство покинут двое глав ключевых министерств - экс-глава МИД, бывший социалист и гуманитарный активист Бернар Кушнер (Bernard Kouchner), и экс-министр обороны, глава партии "Новый центр" Эрве Морен (Herve Morin).

Кушнер, которого ряд политиков обвиняет в снижении влияния Франции на мировой арене, в августе вступил в конфликт с правительством на фоне неправомерной, по его мнению, высылки цыган. Морен, в свою очередь, намерен баллотироваться в 2012 году на пост президента от своей партии.

Место Кушнера займет бывшая глава Минюста, экс-госминистр Мишель Аллио-Мари (Michèle Alliot-Marie), которая уже занимала ранее посты министра внутренних дел и обороны.

В Минюсте ее сменит партнер президента Франции по парламентской коалиции Мишель Мерсье (Michel Mercier).

На должность главы Минобороны претендует экс-премьер, представитель UMP, мэр Бордо Ален Жюппе (Alain Juppé). Еще в субботу он заявил в эфире радиостанции France Info, что готов сочетать министерский пост с должностью мэра.

Нынешний генсек правящей партии Ксавье Бертран (Xavier Bertrand), также рассматривавшийся как кандидат на Минобороны, будет министром одновременно труда и здравоохранения - эти министерства теперь объединены. В отставку отправлен прежний министр труда Эрик Верт (Eric Woerth) под началом которого были разработано увеличение пенсионного возраста до 62 лет.

Министерство экологии, энергетики и устойчивого развития, которым ранее руководил центрист Жан-Луи Борлоо (Jean-Louis Borloo), возглавит Натали Костюшко-Моризе (Nathalie Kosciusko-Morizet), прямой потомок семьи лидера польского восстания XVIII века.

Сам Борлоо, которого долгое время называли главным соперником Фийона за пост премьера, в воскресенье отказался от предложенной ему должности главы МИД и не войдет в правительство. В коммюнике он заявил, что намерен сохранить свободу высказываний и посвятить себя идеям социальной интеграции.