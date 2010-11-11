В Европарламенте уже раскол из-за Украины?

Депутаты Европейского парламента из фракции Европейской народной партии Элмар БРОК и Михаэль ГАЛЕР требуют от фракции социалистов перестать мешать Европарламенту выступить в поддержку демократии в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе .

В частности, в нем отмечается, что после второго переноса голосования за Резолюцию Европарламента относительно местных выборов в Украине 31 октября 2010 года, депутаты фракции ЕНП обвинили группу прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте в том, что они оттягивают принятие независимой оценки ситуации в Украине. Во время пленарной сессии Европпарламента 10 ноября фракция социалистов помешала назначению голосования за резолюцию на завтра.

Как заявили координатор от фракции ЕНП в Комитете иностранных дел Европарламента Э.БРОК и Координатор от фракции ЕНП в Подкомитете по вопросам безопасности и обороны М.ГАЛЕР, «ввиду многочисленных нарушений во время выборов 31 октября, Европейский парламент как знаменосец демократии должен сказать свое слово. Однако, фракция социалистов умышленно затягивает время, препятствуя голосованию за общую резолюцию, которая бы напомнила украинской власти о необходимости придерживаться европейских стандартов демократии и избирательного законодательства».

По их словам, фракция социалистов должна перестать мешать Европейскому парламенту выступить в поддержку демократии: «Вопрос о природе и проведении выборов является слишком серьезным, чтобы играться в политические партийные игры. Отказ социалистов голосовать за Резолюцию по Украине, ослабляет те политические силы, которые работают для внедрения демократии, ответственности и свободы прессы. Они, безусловно, выполняют свое соглашение о сотрудничестве, подписанном с правящей Партией регионов Виктора ЯНУКОВИЧА 14 октября 2010 г.». (УНИАН: 14 октября 2010 г. Партия регионов и группа прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте подписали меморандум о сотрудничестве.)

Как отмечается в пресс-релизе, тот факт, что на пленарной сессии Резолюция не была включена в повестку дня, не дает Европарламенту возможности выразить свою позицию в канун саммита Украина-ЕС, который должен состояться 22 ноября.

«Украина является важной европейской страной, ее европейские перспективы необходимо поддерживать. Резолюция призывает к либерализации визового режима и большей торговли с ЕС. Препятствуя голосованию за Резолюцию, социалисты нанесли вред интересам как Европейского Союза, так и самой Украины», - отметили Э.БРОК и М.ГАЛЕР.

Они также раскритиковали председателя украинской делегации Европарламента Павела КОВАЛЯ (фракция Европейских консерваторов и реформаторов), который так и не подал свой доклад относительно выборов. «После выборов прошло уже почти две недели, этот доклад уже давно запоздалый. Такая задержка подрывает демократический авторитет Европейского парламента», - отметили Э.БРОК и М.ГАЛЕР.

Как сообщалось, на заседании Европейского парламента 10 ноября принятие критической резолюции относительно Украины, запланированное на 11 ноября, было перенесено на период с 22 по 25 ноября. В Европейской народной партии подчеркивают, что традиционно перед саммитами ЕС с руководством других стран Европейский парламент четко очерчивает свои позиции относительно двусторонних отношений.

Группа ЕНП - наибольшая политическая группа в Европарламенте, состоящая из 265 членов.