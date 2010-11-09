Саакашвили наградил участников задержания "русских шпионов"

Президент Грузии Михаил Саакашвили наградил 13 участников операции по задержанию обвиняемых в шпионаже в пользу России, сообщил новостной портал Грузия-Online.

Им вручены ордена Вахтанга Горгасали – первой, второй и третьей степени. Орденом третьей степени награждаются за высокую военную подготовку, первой – за особые заслуги перед народом и родиной, говорится в справке агентства.

Ранее МИД РФ назвал заявления грузинских властей о задержании 13 подозреваемых в военном шпионаже в пользу России провокацией грузинского руководства, замечает Би-би-си.