В чилийской шахте вновь застряли горняки

Двое шахтеров оказались блокированы в чилийской шахте, которая находится недалеко от места, где ранее находились два с половиной месяца под завалом 33 горняка, передает Reuters. По неподтвержденным данным еще одному человеку удалось спастись.

"Один из горняков выбрался из-под завала и был отправлен в местную больницу, - заявил представитель местных правоохранительных органов. - В общей сложности, сейчас под землей находится еще два шахтера".

Предполагается, что шахта могла обрушиться из-за взрыва.