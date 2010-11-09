В чилийской шахте вновь застряли горняки
01:49, 09 ноября 2010Мир
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Шахта могла обрушиться из-за взрыва
Двое шахтеров оказались блокированы в чилийской шахте, которая находится недалеко от места, где ранее находились два с половиной месяца под завалом 33 горняка, передает Reuters. По неподтвержденным данным еще одному человеку удалось спастись.
"Один из горняков выбрался из-под завала и был отправлен в местную больницу, - заявил представитель местных правоохранительных органов. - В общей сложности, сейчас под землей находится еще два шахтера".
Предполагается, что шахта могла обрушиться из-за взрыва.
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