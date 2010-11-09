Молдова и Румыния подписали договор о режиме госграницы

Молдова и Румыния подписали договор о режиме государственной границы и приграничном сотрудничестве, который Бухарест не подписывал с Кишиневом на протяжении 19 лет.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, документ своими подписями в Бухаресте скрепили премьер-министр Молдовы Владимир Филат и министр иностранных дел Румынии Теодор Баконски. Они заявили после подписания документа, что договор направлен на создание современного правового режима общей границы и необходимой базы для сотрудничества между пограничными ведомствами обеих стран.

Глава МИД Румынии отметил, что подписанный договор входит в пакет из 15 документов, которые удалось подписать за минувший год молдавскому и румынскому правительствам, подчеркнув, что с момента признания Румынией независимости Молдовы еще никогда за такой короткий период не подписывалось столько много документов.