Президент ЕНП Мартенс разочарован местными выборами в Украине

Президент Европейской народной партии Вилфред МАРТЕНС разочарован тем, как были проведены местные выборы в Украине.

Об этом он написал в своем блоге в социальной сети Twitter.

«Я разочарован тем, как были проведены местные выборы в Украине; по имеющейся на данный момент информации, можно говорить о значительном отступлении от демократических стандартов», - в частности отметил президент крупнейшей европейской политической силы.

Справка УНИАН. ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной европейской партией правоцентристов, в состав которой входят 73 партии-члены из 39 стран, президент Еврокомиссии, президент Европейского Совета и президент Европарламента, 14 председателей государств-членов ЕС и 6 председателей государств и правительств, которые не являются членами ЕС, 13 членов Еврокомиссии. ЕНП является самой большой группой в Европарламенте.

Напомним, что 3 ноября правительство США в заявлении о местных выборах в Украине заявило: “Предварительные сообщения от наблюдателей за выборами указывают, что местные выборы в Украине 31 октября не отвечали уровню открытости и честности, установленному последними президентскими выборами, которые состоялись ранее в этом году”.