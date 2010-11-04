Обама признался, что его администрация сделала недостаточно

Президент США Барак Обама взял на себя ответственность за то, что его администрация сделала недостаточно для сохранения поддержки большинства американских избирателей, сообщает Би-би-си.

Он призвал своих политических оппонентов к "честному и цивилизованному" спору о будущем страны.

По словам Обамы, американцы не хотели бы, чтобы на два ближайших года Вашингтон вновь погрузился в политические баталии, разворачивавшиеся там последние два года.

По результатам промежуточных выборов республиканцы завоевали подавляющее большинство в Палате представителей Конгресса США, положив конец четырехлетнему доминированию демократов.