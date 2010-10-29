В Грузии освободили з-под ареста украинское судно

Министерства иностранных дел Украины сообщает об освобождении украинского судна „Аккорд”, которое находилось под арестом в грузинском порту Поти.

Об этом информировал заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО, сообщили УНИАН в департаменте информационной политики МИД Украины.

„Благодаря настойчивой работе МИД Украины украинское судно „Аккорд”, которое с 28 июля с.г. находилось под арестом в грузинском порту Поти, было освобождено”, - отметил Р.ДЕМЧЕНКО, комментируя ситуацию вокруг украинского судна.

По его словам, суд г. Тбилиси 26 октября принял соответствующее решение. После вступления его в законную силу, 9 ноября украинское судно покинет территорию Грузии.

В состав экипажа „Аккорда” входили 11 граждан Украины и 1 гражданин России.

После вмешательства в дело внешнеполитического ведомства Украины 6 наших соотечественников 9 августа покинули корабль и вернулись на Родину. Остальные моряки добровольно остались на судне с целью поддержания его жизнедеятельности.

Благодаря усилиям МИД был также освобожден из-под стражи капитан судна – гражданин Российской Федерации. Сейчас моряки находится на борту „Аккорда”, состояние их здоровья нормальное и они обеспечены в достаточном объеме всем необходимым.