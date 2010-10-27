Киприот рад, что УЕФА тащит его в суд: обещает доказательства и свидетелей

Деятель футбольной федерации Кипра Спирос МАРАНГОС доволен намерением Европейской футбольной ассоциации подать на него в суд за обвинения в коррупции членов исполнительного комитета UEFA.

Об этом киприот, который обвинил Украину и Польшу в подкупе чиновников UEFA для получения права организации Евро-2012, сказал польской газете Rzeczposplita.

„Прекрасно, собственно, этого я добиваюсь, чтобы попасть с моей информацией и свидетелями в суд. Будет ли это по договоренности с UEFA, или через спор с ней, мне все равно”, - заявил он.

С.МАРАНГОС сказал, что законодательство Кипра не позволяет ему как частному лицу инициировать дело о коррупции в Европейской федерации, деятельность которой не регулируется национальным законодательством.

По его словам, правоохранительные органы Кипра могут начать следствие лишь после соответствующего обращения UEFA, о котором он просил федерацию.

„Киприот заверяет, что имеет свидетелей „покупки” голосов в юридической канцелярии в Лимассол, которая обслуживает украинские фирмы, по меньшей мере, четырех деятелей UEFA”, - написала газета.

В то же время издание замечает, что законодательство Швейцарии, на основании которого действует Европейская футбольная федерация, на практике делает невозможным привлечение ее деятелей к ответственности за коррупцию.

Газета напоминает, что за всю историю Мировой федерации футбола (FIFA), UEFA и Международного олимпийского комитета ее деятелей ни разу не привлекли к ответственности за взяточничество.

„Говоря грубо, коррупция, это их частное дело”, - написала газета.

Как сообщал УНИАН, сегодня UEFA заявила о намерении подать в суд на С.МАРАНГОСА, который не предоставил доказательств коррупции чиновников организации при определении организаторов Евро-2012 в 2007 году.

Коррупционный скандал возник в эти выходные после публикации в немецкой Sueddeutsche Zeitung, по данным которой украинцы с поляками заплатили 5 членам исполнительного комитета UEFA 11 млн. евро за право принимать чемпионат.

Представители UEFA, футбольных федераций Польши и Украины и украинской и польской власти назвали безосновательными эти обвинения.

Справка УНИАН. Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года.

В прошлом году УЕФА утвердила организаторами турнира 4 польских и 4 украинских города.