Кадыров признался в любви к Путину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признался в любви к Владимиру Путину, а критиков российского премьера назвал «не людьми». В ответ на вопрос журналиста Newsweek о президентских выборах 2012 года Кадыров подчеркнул, что не собирается баллотироваться на этот пост. "Мой идол (Владимир) Путин, сказал политик, - Я хочу, чтобы он был президентом всю свою жизнь. Я очень люблю его, насколько мужчина может любить мужчину... Те, кто критикуют Путина - не люди, они - мои личные враги", - заявил Кадыров.

Он также рассказал, что главными проблемами России он считает алкоголизм и демографические проблемы. Однако его предложения по решению этих проблем вызывают незаслуженную критику, посетовал он. "Я сказал, что (в России) нужно запретить алкоголь, и немедленно услышал жалобы, что Кадыров хочет ввести законы шариата", - конец цитаты.

Эхо Москвы