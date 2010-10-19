Саркози: через 10-15 лет между ЕС и Россией будет безвизовый режим

Президент Франции Николя САРКОЗИ считает, что через 10-15 лет между ЕС и РФ будет создано экономическое и безвизовое пространство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Довиле.

«Моя личная точка зрения - через 10-15 лет будет общее экономическое пространство между Евросоюзом и Россией с отменой визового режима и общей концепцией безопасности», - заявил Н.САРКОЗИ.

По его словам, вопрос о визах очень важен для России, и ему было уделено внимание на переговорах.

«Германия и Франция рассматривают Россию как струну-друга, поэтому нам необходимо сблизить наши позиции… Мы договорились, что в визовом вопросе мы будем продвигать шаг за шагом», - сказал Н.САРКОЗИ, отметив, что решение этого вопроса продвигается.

А.МЕРКЕЛЬ также отметила, что вопрос о введении безвизового режима с РФ должен решаться пошагово.

«Германия ввела облегчения по краткосрочным визам, в следующее шаге мы можем перейти к многогодовым визам», - сказал МЕРКЕЛЬ.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что все понимают, что визы нужно отменить, но это нельзя сделать «волевым путем».

«Мы договорились о двух вещах применительно к нашим странам. Мы понимаем, что это должен быть процесс. Нужно оценить только рамки этого процесса, и мы понимаем, что этот процесс должен иметь свою «дорожную карту», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Следующий раунд консультаций должен проходить уже, естественно, с участием всех сторон. Я полагаю, что это было бы разумно сделать в ходе работы с Еврокомиссией в рамках посещения Брюсселя. Ну и, конечно, на других площадках мы эту работу с другими государствами тоже продолжим», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля постоянный представитель России при ЕС Владимир ЧИЖОВ заявил, что неготовность Европейского Союза к безвизовому режиму с Россией объясняется политической позицией ряда стран Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ неоднократно заявлял о готовности РФ перейти на безвизовый режим с ЕС на основе взаимности.