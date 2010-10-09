Николя Саркози и Папа Римский обсудили проблему цыган
03:08, 09 октября 2010Мир
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Молитва прозвучала "косвенным укором"
Президент Франции Николя Саркози посетил в Риме Папу Бенедикта XVI в попытке преодолеть разногласия, возникшие в связи с недавней депортацией из Франции более тысячи восточноевропейских цыган, сообщает Би-би-си.
В заявлении, опубликованном Ватиканом после встречи, выражается желание сотрудничать в области общих интересов, однако о цыганах не упоминается ни слова.
Тем не менее, в ходе богослужения кардинал Жан Луи Туран помолился за то, чтобы Франция по-прежнему давала приют иммигрантам и всем преследуемым.
По словам корреспондента Би-би-си в Риме, эта молитва прозвучала косвенным укором Николя Саркози.
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