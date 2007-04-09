Во Франции начинается президентская предвыборная кампания

Во Франции сегодня начинается президентская предвыборная кампания. Как передает “Немецкая волна”, с сегодняшнего дня 12-ти зарегистрированным кандидатам в президенты гарантируются равные права для ознакомления избирателей со своей программой.

Первый тур выборов состоится уже через две недели - 22 апреля.

Согласно результатам последних опросов, свыше 40 процентов французов еще не определились с тем, за кого отдадут свой голос. Основными претендентами на должность президента считают четырех кандидатов. Это - экс-министр внутренних дел Николя САРКОЗИ, кандидат от социалистов Сеголен РУАЯЛЬ, центрист Франсуа БАЙРУ и лидер ультраправого „Национального фронта” Жан-Мари Ле ПЭН.

Сам Ж. Ле ПЭН заявил, что уже может спрогнозировать итоги голосования. По его мнению, на втором этапе выборов за высшую государственную должность будут соревноваться два кандидата – Ле ПЭН и САРКОЗИ.