Экологическая катастрофа в Венгрии: объявлено чрезвычайное положение

Власти Венгрии заявили, что стране потребуется более года и десятки миллионов долларов для ликвидации последствий взрыва на алюминиевом заводе в 160 километрах от Будапешта.

Вследствие произошедшего во вторник взрыва произошла утечка токсичного вещества. Спасатели пытаются сдержать распространение ядовитой жижи, а главным образом, не допустить ее попадания в воды Дуная, передает Би-Би-Си.

Вещество представляет собой смесь воды и жидких промышленных отходов, содержащих тяжелые металлы, и признано специалистами опасным для жизни.

В результате аварии погибли четыре человека, около 120 доставлены в больницы с ожогами и другими ранениями.

Жителей населенных пунктов в районе бедствия пришлось эвакуировать вертолетами.

В отдельных районах страны объявлено чрезвычайное положение.

Более всего пострадали семь населенных пунктов, в некоторых из них глубина токсичной жидкости достигает двух метров. Несколько населенных пунктов буквально погребены под токсичными потоками. Силой потока разрушены мосты и дома, десятки автомобилей смыты с обочин дорог.

По предварительным подсчетам, с момента аварии из резервуаров на заводе вытекло около 600-700 тысяч кубических метров токсинов.

Министр по делам окружающей среды Золтан ИЛЕШ заявил, что для ликвидации последствий техногенной и экологической катастрофы Венгрии потребуется техническая и финансовая помощь Евросоюза.

"Пострадавшая территория огромна, степень загрязнения велика. Нам необходима рабочая сила и, конечно, техника", - сказал З.ИЛЕШ.

По словам министра, на всей затронутой территории необходимо будет убрать, по меньшей мере, 2 сантиметра почвы.

Стране также предстоит выплатить компенсации и обеспечить новым жильем около 7000 пострадавшим.

В район бедствия направлены дополнительные бригады спасателей, сотни военных и полицейских.

Полиция проводит расследование причин аварии. Экологи пытаются определить истинные масштабы катастрофы.