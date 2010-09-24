На пост президента Беларуси претендуют 19 человек

Действующий президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО в четвертый раз будет баллотироваться на пост главы государства.

Как передает ИТАР-ТАСС, всего в Беларуси борьбу за президентский пост будут вести 19 кандидатов. Все они подали заявления в Центризбирком на регистрацию своих инициативных групп граждан, которые выдвинули их кандидатами в президенты на предстоящих 19 декабря выборах.

Инициативную группу А.ЛУКАШЕНКО возглавил министр образования и лидер объединения "Белая Русь" Александр РАДЬКОВ.

После регистрации в ЦИК эти группы с 30 сентября начнут собирать подписи избирателей. Для утверждения кандидатом на пост главы государства необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей.

Также баллотироваться на пост президента намерены лидеры движений "Европейская Беларусь" Андрей САННИКОВ, "Говори правду!" Владимир НЕКЛЯЕВ, руководитель партии Белорусский народный фронт Григорий КОСТУСЕВ, председатель Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай СТАТКЕВИЧ, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав РОМАНЧУК, председатель оргкомитета по созданию союза "За модернизацию" Алесь МИХАЛЕВИЧ, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Виталий РИМАШЕВСКИЙ.