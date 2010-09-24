В Копенгагене установили бюст Тараса Шевченко

Заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН в рамках рабочего визита в Данию открыл в Копенгагене бюст Тараса Шевченко, который был изготовлен и установлен по инициативе и при непосредственной поддержке Датско-украинского общества.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в обращении к членам Датско-украинского общества П.КЛИМКИН отметил нерядовое значение события, поблагодарил за усилия, направленные на увековечение памяти основателя современного украинского языка на датской земле и передал письма-поздравления по этому случаю от министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.

В торжественной церемонии открытия бюста приняли участие представители Копенгагенской коммуны, члены Датско-украинского общества, представители датских СМИ, дипломатического корпуса, аккредитованного в Дании.

Бюст изготовил скульптор Сергей БОГУСЛАВСКИЙ.