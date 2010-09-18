Парламентские выборы в Афганистане: уже одно покушение и один взрыв

Около одного из избирательных участков на севере Афганистана – в городе Баглан – произошел взрыв, в результате которого погибли семь сотрудников сил безопасности.

Как сообщает Газета.ру, по имеющейся информации, теракт организовали члены движения «Талибан».

Напомним, что в Афганистане сегодня проходят парламентские выборы. Ранее сообщалось, что в провинции Кандагар было совершено покушение на губернатора региона. Он не пострадал.