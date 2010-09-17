В Португалии задержали винничанина, который 9 лет скрывался от следствия

Правоохранители в Португалии задержали 34-летнего жителя Винницкой области, который с 2001 года скрывался от следствия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

В августе 2001 года ночью две семейные пары возвращались домой из гостей. Мимо проезжал автомобиль «Жигули», водитель которого остановился и подошел к прохожим, поучая их, как они должны ходить. В это же время из машины вышли еще двое мужчин (все они были в нетрезвом состоянии), и между двумя компаниями началась драка. Водитель автомобиля достал из машины топорище и ударил им одного из прохожих по голове, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Женщины вызвали милицию, после чего двое из нападавших сбежали. Водителя пострадавшие догнали и передали правоохранителям.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которая предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 5 лет. Когда задержанному в 2001 году было предъявлено обвинение, он нарушил подписку о невыезде и выехал сначала в Польшу, а затем в Португалию.

Готовятся материалы на экстрадицию подозреваемого в Украину.