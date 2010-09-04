"Первым другом" Евро-2012 в Польше стал Лех Валенса

Первым другом финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году от Польши стал бывший Президент и лауреат Нобелевской премии Лех ВАЛЕНСА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявлено сегодня в польском Лодзе, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Польши, которые являются организаторами Евро-2012.

„Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы приготовиться хорошо и хорошо сыграть”, - сказал он на церемонии, цитируют польские медиа.

„Это не только спортивное дело, а дело национальной чести. Возрожденная Польша в сотрудничестве с возрожденной Украиной – в действительности должны показать, что что-то умеем!”, - сказал он.

Л.ВАЛЕНСА также сказал, что не будет только поддерживать, но – если это будет нужно – контролировать и критиковать.

Кроме экс-Президента Польши, “первыми друзьями Евро-2012” от Польши стали певица Марыля РОДОВИЧ, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Роберт КОЖЕНЁВСКИЙ и футболист Юзеф МЛИНАРЧИК.

УЕФА планирует представлять следующую четверку “друзей Евро-2012” - которых в целом должно быть по сто от Польши и Украины - ежемесячно.

Первыми 50 «друзьями» станут известные личности, а остальные - обычные поляки и украинцы, которые завоюют это право в различных конкурсах.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.