В Россию прибыли самолеты с пожарным оборудованием из США

В Россию прибыли два грузовых самолета с оборудованием для борьбы с пожарами, которое предоставили США. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал пресс-атташе американского посольства Джонатан Корач.

По его словам, США предоставили России пожарные насосы, инструменты для пожаротушения, резервуары для воды, средства защиты дыхания, а также специальные жаростойкие и огнеупорные костюмы. При этом пресс-атташе отметил, что в течение ближайших трех дней в Москву должны прибыть еще несколько самолетов с аналогичным грузом.

Вечером 12 августа в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Вашингтона, президент США Барак Обама предложил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву помощь в тушении лесных пожаров.

Ранее американские власти выделили 50 тысяч долларов в качестве помощи пострадавшим от пожаров в России. В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, отмечается, что общий объем помощи России может составить около 4,5 миллиона долларов.