США готовы предоставить России пожарное оборудование

Президент США Барак Обама выразил солидарность с масштабными усилиями, предпринимаемыми в России по ликвидации и преодолению последствий стихийного бедствия, соболезнования в связи с имевшими место человеческими жертвами, сочувствие пострадавшим в результате пожаров.

В телефонном разговоре с президентом России Дмитрием Медведевым Б.Обама подтвердил готовность США предоставить необходимое оборудование для пожаротушения и оказать экспертное содействие, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу главы Российского государства.

Президент России поблагодарил за сопереживание и добрые чувства, выраженные в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия в России, за оперативный отклик и готовность США оказать содействие в ликвидации пожаров.