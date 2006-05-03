В Тихом океане мощное землетрясение, есть угроза цунами

19:58, 03 мая 2006
Мир
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Сообщает Геологическая служба США

Рядом с островами Тонга в Тихом океане произошло землетрясение мощностью 8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы на глубине около 16 километров, сообщается на сайте Геологической службы США.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане распространил бюллетень, в котором говорится об угрозе цунами на островах Тонга, Фиджи и Самоа.

Лента.ру

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