В Тихом океане мощное землетрясение, есть угроза цунами

Рядом с островами Тонга в Тихом океане произошло землетрясение мощностью 8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы на глубине около 16 километров, сообщается на сайте Геологической службы США.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане распространил бюллетень, в котором говорится об угрозе цунами на островах Тонга, Фиджи и Самоа.

Лента.ру