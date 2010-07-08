Воспитатели шести детей, которые утонули в Азовском море, были пьяны

Воспитатели шести детей, которые вчера утонули в Азовском море, были пьяны.

Об этом УНИАН сообщили в следственном комитете при прокуратуре РФ.

В сообщении напоминается, что 20 июня 2010 года группа в количестве 80 человек, в том числе 67 детей, прибыла из города Москвы и Московской области на отдых в детский оздоровительный лагерь «Азов», расположенный в станице Должанской Ейского района.

Утром 7 июля 2010 года несовершеннолетние из указанной группы, а также сопровождающие их лица (всего в количестве 74 человек) прибыли на экскурсию на остров «Ейская коса». Во время пребывания группы, не убедившись в безопасности отдыха несовершеннолетних, детям было разрешено купание у берега указанного острова. В результате этого и ввиду сильного течения и ветра 6 детей не смогли выйти на берег и утонули вместе с воспитателем, который пытался их спасти.

К настоящему моменту опознаны все тела погибших - воспитателя, трех мальчиков, в возрасте 8-ми , 9-ти, и 11-ти лет, и трех девочек 12-ти, 16-ти и 9-ти лет.

«Согласно данным медицинского обследования у троих воспитателей имеются признаки алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что лагерь принадлежит частным лицам. Следователями допрошены несовершеннолетние, находившиеся на экскурсии, сопровождавшие их воспитатели, произведена выемка документов в детском оздоровительном лагере «Азов», проведена проверка показаний на месте. В ходе осмотра места происшествия изъяты четыре банки из под пива, табличка «Купание запрещено», различная одежда и обувь.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям директора лагеря и воспитателей, которые сопровождали детей. Кроме того, будет изучена документация лагеря, а также проверена легальность его функционирования. Следствию предстоит выяснить, как осуществлялись проверки условий безопасности пребывания в лагере детей со стороны должностных лиц контролирующих органов и органов местного самоуправления, а также их роль в произошедшей трагедии.