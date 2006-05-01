В США миллионы нелегальных иммигрантов проводят акцию протеста

Миллионы иммигрантов, нелегально живущих в США, проводят всеамериканскую акцию протеста против попыток конгресса поменять иммиграционное законодательство страны, сообщает российская служба «Би-Би-Си».

По призыву нескольких организаций, объединяющих 11,5 млн. нелегалов, в стране проводится День без иммигрантов. Для того чтобы доказать, сколь важны приезжие для США, миллионы иммигрантов решили не выходить на работу или не тратить в этот день ни доллара.

Большинство нелегалов попали в США через мексиканскую границу. Неудивительно, что три четверти из них - латиноамериканцы, а самый большой процент нелегалов приходится на южные штаты - Калифорнию, Техас и Флориду.

Многие из них живут в США без должных документов больше пяти лет. Каждый четвертый - больше десяти лет. На руки нелегалов рассчитывают американские сельское хозяйство, строительство, индустрия перевозок.

В Калифорнии, где живет больше нелегалов, чем в любом другом штате, местный парламент поддержал акции протеста.

Законодатели сочли "Великий американский бойкот 2006 года" попыткой объяснить американцам, сколь важны иммигранты для каждодневной жизни страны.

Марши протеста, ночные бдения, организованные пикники и многокилометровые людские цепи должны по планам организаторов захлестнуть все Соединенные Штаты.

В Мексике и других странах Латинской Америки общественные организации в знак солидарности с нелегалами предлагают бойкотировать любые американские товары в течение суток.

Многие американские комментаторы, обращая внимание на размах и массовость акций, проводят параллели с движением за гражданские права 30-40-летней давности.

К акциям протеста в разных частях США относятся по-разному. Жители Нью-Йорка готовятся выйти на улицы и создать живые цепи по всей длине города.

Рестораны штат Нью-Мексико обещают кормить демонстрантов бесплатно, крупнейшая мясоперерабатывающая компания мира Tyson Food, будучи не в состоянии заполнить рабочие места, на которых трудились нелегалы и их сторонники, попросту закрыла на этот день девять из 15 своих фабрик.

Многие лавки, рестораны, гаражи, принадлежащие выходцам из Латинской Америки, вообще закрыты на сутки.

Причина уже второй за эту весну волны протестов иммигрантов - новые иммиграционные законы США, обсуждаемые в конгрессе.

Эти изменения, с одной стороны, облегчают многим нелегалам путь к получению американского гражданства, но с другой, усложняют нелегальную работу и существование без нужных документов в Америке.