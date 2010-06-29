Москва требует от Вашингтона объяснений по делу русских шпионов

Москва потребовала от Вашингтона официальных разъяснений по поводу ареста в США группы людей, обвиняемых в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, которое сделал министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ во время пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с главой МИД Израиля Авигдором ЛИБЕРМАНОМ.

По словам С.ЛАВРОВА, российской стороне пока непонятно, о чем идет речь.

При этом глава МИД РФ отметил, что "момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом". Журналисты предполагают, что С.ЛАВРОВ имел в виду недавний визит Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в США, в ходе которого глава государства встретился со своим американским коллегой Бараком ОБАМОЙ.

Сообщение об аресте в США десяти сотрудников иностранной разведки появилось 28 июня. При этом отмечалось, что восемь из них были задержаны еще в воскресенье, 27 июня. Представители американских спецслужб утверждают, что предполагаемые шпионы работали на Службу внешней разведки РФ. Их удалось арестовать в результате многолетней спецоперации, которую проводили сотрудники ФБР и контрразведки.

Первые слушания по делу предполагаемых шпионов состоялись 28 июня сразу в нескольких американских городах. Перед судом предстали Синтия и Ричард МЕРФИ (Richard Murphy, Cynthia Murphy), Вики ПЕЛАЕС (Vicky Pelaez), Хуан ЛАСАРО (Juan Lazaro), Анна ЧЕПМЕН (Anna Chapman), Майкл ЗОТТОЛИ (Michael Zottoli), Патрисиа МИЛЛЗ (Patricia Mills), Дональд ХОВАРД ХИТФИЛД (Donald Howard Heathfield), Трэйси ЛИ ЭНН ФОУЛИ (Tracey Lee Ann Foley) и Михаил СЕМЕНКО (Mikhail Semenko). Задержанным было отказано в освобождении под залог.

Всем им предъявлены обвинения в незаконном сотрудничестве с иностранным правительством. Кроме того, почти всех арестованных (по одной из версий - кроме А.ЧЕПМЕН и М.СЕМЕНКО, по другой - кроме Р.МЕРФИ) обвиняют в отмывании денег. Если предполагаемых "русских шпионов" признают виновными по первому делу, то им грозит до пяти лет тюрьмы. Максимальное наказание по второму делу может составить до 20 лет лишения свободы.

Всего по делу "русских шпионов" проходят одиннадцать человек. Одного из подозреваемых - Кристофера Р. МЕТСОСА (Christopher R. Metsos) - задержать не удалось. Ему были предъявлены обвинения заочно. Предполагается, что в настоящее время К.МЕТСОС находится в бегах.

По версии следствия, все арестованные долгое время проживали на территории США; все они хорошо знают английский язык. Многие из них жили под видом супружеских пар. Задержать подозреваемых удалось после того, как контрразведка США перехватила несколько адресованных им сообщений, якобы исходивших из Москвы.

При этом не уточняется, какую именно информацию удалось получить предполагаемым шпионам. По некоторым данным, обвиняемые установили контакт с неким политиком из Нью-Йорка, высокопоставленным правительственным чиновником и ученым-ядерщиком.

Российское посольство в Вашингтоне комментировать заявления об аресте так называемых "русских шпионов" отказалось в связи с недостатком информации. Позже в Департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что изучают сложившуюся ситуацию. В министерстве также отметили, что "из США идет противоречивая информация".