В Чехии после 10.00 будет новый премьер-министр

Президент определился с назначением

Президент Чехии Вацлав КЛАУС заявил, что назначит лидера Гражданской демократической партии Петра НЕЧАСА премьером страны, сообщает Reuters. «Завтра в 10.00 я объявлю Петра НЕЧАСА премьер-министром страны», – заявил В.КЛАУС. Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Чехии принял отставку правительства премьер-министра Яна ФИШЕРА. Одновременно глава государства поручил кабинету министров исполнять функции высшего органа исполнительной власти до назначения нового правительства. Чешское правительство, возглавляемое премьер-министром Я.ФИШЕРОМ, подало в отставку 25 июня. Кабинет министров Я.ФИШЕРА был сформирован немногим более года назад в результате кризиса, вызванного отставкой правительства экс-премьера Мирека ТОПОЛАНЕКА.

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