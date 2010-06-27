В Чехии после 10.00 будет новый премьер-министр
Президент определился с назначением
Президент Чехии Вацлав КЛАУС заявил, что назначит лидера Гражданской демократической партии Петра НЕЧАСА премьером страны, сообщает Reuters.
«Завтра в 10.00 я объявлю Петра НЕЧАСА премьер-министром страны», – заявил В.КЛАУС.
Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Чехии принял отставку правительства премьер-министра Яна ФИШЕРА.
Одновременно глава государства поручил кабинету министров исполнять функции высшего органа исполнительной власти до назначения нового правительства.
Чешское правительство, возглавляемое премьер-министром Я.ФИШЕРОМ, подало в отставку 25 июня. Кабинет министров Я.ФИШЕРА был сформирован немногим более года назад в результате кризиса, вызванного отставкой правительства экс-премьера Мирека ТОПОЛАНЕКА.