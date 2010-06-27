Киргизская власть убедилась, что она законная

Глава временного правительства Киргизии Роза ОТУНБАЕВА объявила о принятии в воскресенье на референдуме новой конституции и легитимизации новых властей, свергнувших в апреле президента Курманбека БАКИЕВА.

"Мы сегодня приняли новую конституцию. Референдум состоялся, несмотря на трудности и ожесточенное сопротивление противников новой конституции. Тем самым народ поставил жирную точку на эпохе авторитарного правления двух семейных кланов - Акаевых и Бакиевых", - цитирует Р.ОТУНБАЕВУ РИА Новости.

"Мы вошли в правовое поле, я сегодня получаю полномочия президента переходного периода и также буду руководить правительством", - заявила она.