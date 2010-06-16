В Киргизии объявили трехдневный национальный траур

Президент Киргизской Республики на переходный период, Председатель Временного Правительства Киргизской Республики Роза ОТУНБАЕВА подписала постановление «Об объявлении 16, 17 и 18 июня 2010 года Днями национального траура в память погибших граждан в городе Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Временного правительства Киргизии.

В соответствии с данным постановлением, в эти дни на территории страны будут приспущены все государственные флаги на административных зданиях, отменяются все развлекательные программы на республиканских каналах телевидения и радиовещания.

В обращении Временного Правительства к киргизскому народу и мировому сообществу говорится, сотни людей стали жертвами ненависти и братоубийственного безумства, а тысячи людей были втянуты в погромы и грабежи, убийства и насилие.

«Сейчас нет ни одной киргизской или узбекской семьи, которой не коснулось это горе. Причина случившегося – это несбыточное стремление прежних правителей вернуться к власти», - говорится в сообщении.

Власти Киргизии обещают найти и наказать провокаторов и организаторов беспорядков, где бы они не скрывались.

«Нам известно, что пока преступники не пойманы и не понесли наказание, они не успокоятся. Сегодня в Оше и Джалалабадской области ситуация нормализуется. Но готовятся новые провокации, в том числе и в других регионах страны. Представители свергнутой «Семьи» объявили нашему народу террор и готовы на любые провокации», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июня в городе Оше - втором по населению областном центре Киргизии - начались столкновения между киргизами и узбеками, крупнейшие за последние 20 лет. Вскоре беспорядки перекинулись на соседнюю Джалал-Абадскую область. Участники беспорядков жгли машины, громили магазины, базары, а также жилые дома, на улицах бесчинствовали мародеры.

По последним официальным данным в результате столкновений погибли 187 человек.