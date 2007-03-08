Иран продолжит обогащение урана

Тегеран намерен продолжать обогащение урана, несмотря на решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свернуть половину проектов по оказанию технической помощи Ирану.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил в Вене постоянный представитель Исламской Республики при МАГАТЭ Али Асгяр СОЛТАНИЕ.

"Ни один из приостановленных проектов не связан с обогатительной деятельностью Ирана, поэтому в соответствии с соглашением о гарантиях с МАГАТЭ, программа по обогащению урана будет продолжена", - сказал Али Асгяр СОЛТАНИЕ.

При этом он отметил, что Тегеран не намерен приостанавливать сотрудничество с МАГАТЭ.

Как сообщалось, сегодня представители 35 государств-членов Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняли решение свернуть половину проектов по оказанию технической помощи Ирану. Из 55 проектов по кооперации в ядерной области с Тегераном частично или полностью приостановлены 23.