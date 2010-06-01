Запись разговоров в самолете Качиньского была у МАК месяц назад

Межгосударственная авиационная комиссия еще 2 мая имела в своем распоряжении расшифровку записей переговоров в кабине пилотов самолета Президента Польши Леха Качинского, который разбился 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует обнародованная польскими властями стенограмма переговоров, переданных МАК Польши.

На документе из 41 страницы, который сегодня был размещен на веб-сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши, написано, что это версия с "2 мая 2010 года". В тот же день она была распечатана.

Документ подписан тремя представителями МАК и тремя гражданами Польши, один из которых идентифицировал голоса членов экипажа.

В документе также отмечается, что его публикация "для целей иных, кроме расследования авиакатастрофы", запрещена.

Согласно записи, этот запрет содержится в решении российского правительства от 1998 года, которое определяет правила расследования авиакатастроф, и Чикагской конвенции, на основе которой сотрудничают Польша и Россия в расследовании причин авиакатастрофы под Смоленском.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь польского правительства заявил сегодня, что обнародование стенограмм переговоров в кабине пилотов согласовано с российской стороной и не является нарушением международных норм.

Польша рассчитывала получить оригиналы "черных ящиков" от российской стороны сразу же после авиакатастрофы и обнародовать их записи 22 апреля.

По данным польских СМИ, аккредитованный представитель Польши в МАК Эдмунт КЛИХ получил полные записи переговоров в кабине пилотов только на прошлой неделе.