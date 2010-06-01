На пилотов Качиньского могли оказывать давление

Польские высокопоставленные должностные лица могли оказывать давление на экипаж самолета Президента Польши Леха Качинского, требуя посадить машину в Смоленске, несмотря на чрезвычайно плохие погодные условия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует обнародованная сегодня польскими властями стенограмма переговоров в кабине пилотов.

Стенограмма не содержит конкретных указаний посадить самолет в любых условиях, но опосредствовано указывает на то, что главнокомандующий Воздушными силами Польши Анджей Бласик или директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана могли их высказать и непрямо давили на пилотов.

Согласно записи “черных ящиков”, за 15 минут до катастрофы командир самолета Аркадиуш Протасюк предупредил М.Казану о чрезвычайно сложных погодных условиях, из-за которых, возможно, не удастся посадить самолет в Смоленске.

"Господин директор, появился туман. На данный момент, в тех условиях, которые есть, мы не сможем сесть. Попробуем подойти и сделать один заход, но, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Если окажется, то что будем делать?", - сказал пилот. "Ну, тогда имеем проблему", - ответил М.Казана.

За 11 минут до трагедии он же сказал пилоту, что "пока нет решения Президента, что делать дальше".

За 5 минут до падения самолета неидентифицированное лицо (голос может принадлежать М.Казане или А.Бласику) сказало еще несколько фраз, которые не удалось разобрать, а за три минуты до авикатастрофы неидентифицированное лицо якобы сказало: "Он разозлится, если что".

Согласно записям, неидентифицированное лицо находилось в кабине пилотов до момента столкновения самолета с землей.

Как сообщал УНИАН, ранее польские СМИ сообщали, что до момента падения самолета в кабине пилотов находился генерал А.Бласик.

В Польше ряд обозревателей считают, что именно Президент Польши Лех Качинский мог надавить на своих подчиненных, чтобы они заставили пилотов посадить самолет, несмотря на сложные погодные условия.

Аргументом в пользу этой версии является история августа 2008 года, когда Л.Качинский лично заставлял пилота посадить самолет на аэродроме в Тбилиси во время войны между Грузией и Россией. Тогда пилот отказался выполнить его приказ.