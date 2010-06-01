Штурман самолета Качиньского постоянно озвучивал высоту

Диспетчер военного аэродрома "Северный" приказал пилотам, которые управляли самолетом Президента Польши Леха Качинского, увеличить высоту, когда самолет оказался на высоте 40-50 метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованной сегодня в Польше стенограмме переговоров пилотов Ту-154, который разбился 10 апреля возле Смоленска.

Согласно записи одного из бортовых самописцев самолета, команда "горизонт 101" прозвучала через 10 секунд после того как Ту-154 очутился на высоте 100 метров, на которой экипаж должен был принять решение или попытаться посадить самолет, или лететь на запасной аэродром.

В то же время записи свидетельствуют, что пилоты не отреагировали на предупреждение системы TAWS, которая впервые выдала пилотам команду увеличить высоту еще за 17 секунд до того, как самолет столкнулся с первым деревом, и за 23 секунды до катастрофы (сразу после того как самолет пересек отметку 100 метров).

За 15 секунд до падения Ту-154 на высоте около 80 метров другой пилот дал команду "отходим", но самолет продолжал снижаться.

Штурман озвучивал высоту, на которой находился самолет, вплоть до того момента, когда самолет снизился на высоту 20 метров над землей.

Вместе с тем, в “черных ящиках” нет записей, из которых можно узнать, почему самолет продолжал снижаться.

Последнее, что зафиксировали бортовые самописцы, которые прекратили работать в 10 часов 41 минуту и 05 секунд, были крики в кабине пилотов.

Записи также подтверждают ранее обнародованную информацию о том, что диспетчер аэродрома сообщил экипажу о сложных погодных условиях, из-за которых "нет условий для посадки", но экипаж решил сделать одну попытку, чтобы самим определить, можно ли посадить самолет.

Диспетчер “Северного” также просил экипаж быть готовым отойти на запасной аэродром со ста метров.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля самолет Президента Польши Л.Качинского, на борту которого находились 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром “Северный” вблизи российского города Смоленск.

Л.Качинский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине Катынской трагедии.

Вчера, 31 мая, Россия передала Польше стенограмму и копии записей "черных ящиков" самолета.