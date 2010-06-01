Записи черных ящиков самолета Качиньского (стенограмма)

Стенограммы записей бортовых самописцев разбившегося под Смоленском польского Ту-154 опубликованы на интернет-портале министерства внутренних дел и администрации Польши.

Обнародована 41 страница текста, записи разговоров на русском и польском языках.

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Самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших президент Польши, его супруга и представители руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

Как сообщает РИА Новости, в Варшаве завершилось заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Польши. Исполняющий обязанности президент Польши, спикер Сейма Бронислав Комороский сообщил журналистам после окончания заседания СНБ, что "никто из присутствующих на заседании не был против обнародования стенограмм записей черных ящиков (разбившего под Смоленском президентского самолета)".