Медведеву не нужен «приз за хорошее поведение»

Вступление России во Всемирную торговую организацию не должно быть «призом за хорошее поведение».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Ростове-на-Дону сказал Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам саммита Россия-ЕС.

«Решение за теми государствами, которые должны согласовать окончательно позицию по этому поводу… У нас идут непростые переговоры с американскими партнерами, но мне кажется, что всем, в том числе и американским партнерам, пора определиться, что членство России в ВТО – это не морковка, которую нам предлагают в качестве приза за хорошее поведение. Это просто необходимость для того, чтобы Россия была полноценным интегральным участником международных экономических процессов», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что в рамках «Большой двадцатки» Россия является единственной страной - не членом ВТО.

Президент России выразил надежду, что сложности в вопросе членства в ВТО отпадут, и РФ присоединится к этой организации в ближайшее время.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что позиция России о вступлении в ВТО не поменялась, даже несмотря на создание Таможенного союза. «Я неоднократно говорил, что у нас ничего не поменялось применительно к ВТО, несмотря на наше стремление создать полноценный Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Казахстаном и Беларусью», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что Россия будет вступать в ВТО или вместе с членами Таможенного союза, или по отдельности, если степень продвинутости по переговорам будет разной. При этом Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что страны Таможенного союза находятся на разных стадиях в процессе вступления в ВТО.