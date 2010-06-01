США отреагировали на разгон оппозиционеров в России

Разгон акции в защиту 31-й статьи российской Конституции (гарантирует свободу собраний), прошедшей 31 мая в Москве и Санкт-Петербурге, на сей раз получил международный резонанс: представитель Совета национальной безопасности США Майк Хаммер распространил официальное заявление с сожалениями по поводу массовых задержаний и избиений людей, сообщает Радио Свобода.

В заявлении, в частности, говорится, что поступающие сообщения об избиении протестующих представителями органов правопорядка, жестоком обращении с задержанными и плохих условиях их содержания "не соответствуют всеобщим нормам, гарантирующим гражданам право на свободу собраний и самовыражения". США выразили сожаление в связи с арестами во время мирных протестов граждан, выступавших в поддержку 31-й статьи Конституции России в Москве и Санкт-Петербурге.

В общей сложности на акциях оппозиции в Москве и Петербурге, которые городские власти отказались согласовать, было задержано около 230 человек. В Москве в отделения милиции было отправлено порядка 170 человек. Причем на сей раз, по свидетельству очевидцев, органы правопорядка действовали с особой жестокостью – среди задержанных были женщины и пожилые люди, пенсионеры. Один из случаев оказался просто вопиющим: с груди 84-летнего ветерана ВОВ, Владимира Бурцева милиционер сорвал три медали - "За оборону Москвы", "За отвагу", "За победу над Германией", после чего ветерана вместе с другими задержанными отправили в отделение милиции. Там Владимир Бурцев на камеру мобильного телефона записал видеообращение к премьеру Путину.

Впрочем, и сама акция 31 мая оказалась куда более масштабной, чем все предыдущие: к движению "Стратегия-31", включающему в себя ряд оппозиционных партий, присоединились и обманутые дольщики, и пенсионеры. По свидетельству очевидцев, милиционеры попытались задержать даже уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, который присутствовал на акции в качестве наблюдателя вместе с уполномоченным по правам человека в Москве Александром Музыкантским и правозащитником Сергеем Ковалевым. Владимир Лукин выразил удивление тем фактом, что столичные власти согласовали акцию под названием "День донора" прокремлевских молодежных движений "Россия молодая" и "Молодая гвардия Единой России", проходящую непосредственно в центре Триумфальной площади. "Мне пока непонятно, почему один митинг санкционирован. У нас нет такого института, как санкция. У нас есть только уведомление. А второй митинг запрещен, хотя он не может быть запрещен", - сказал уполномоченный по правам человека. он. После чего и состоялась попытка задержания омубдсмена, которую в ГУВД мотивировали тем, что свой комментарий по поводу происходящего Лукин давал на проезжей части, блокировав, тем самым, выезд на Тверскую с Садового кольца на протяжении почти часа.

В Питере, где акция проходила сразу в двух местах – у Гостиного двора и на Дворцовой площади – милиция тоже действовала с особой жестокостью, но только в районе Гостиного двора – на Дворцовой все прошло без столкновений. По словам корреспондента РС в Санкт-Петербурге, людей избивали, сажали в автобусы и отправляли в отделение милиции. Уже сейчас многие начинают говорить о том, что, возможно, подобные жесткие действия властей были спровоцированы разговором Юрия Шевчука с Владимиром Путиным, во время которого музыкант задал премьеру ряд острых вопросов, в том числе о состоянии свободы слова в России и о растущих протестных настроениях в стране.