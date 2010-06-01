ЕС приглашает на второй Форум "Восточного партнерства"

Европейская комиссия приглашает общественные организации из Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины принять участие во втором Общественном форуме «Восточного партнерства».

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Форум состоится 18-19 ноября 2010 года в Берлине.

Как отметили в Представительстве ЕС, встреча даст возможность укрепить контакты между негосударственными организациями ЕС и стран "Восточного партнерства", проанализировать достижения, сделанные со времени первого форума, состоявшегося в ноябре 2009 года, а также обсудить перспективы будущего взаимодействия.

Форум открыт для участия представителей организаций гражданского общества, независимо от того, принимали они участие в первом заседании. Отбор участников будет осуществлять Руководящий комитет, избранный делегатами первого Форума. Отбор будет проводиться на основе процедуры, которая сейчас разрабатывается, отметили в Представительстве ЕС.

К участию приглашаются профсоюзы, организации работодателей, профессиональные ассоциации, неправительственные организации, аналитические центры, неприбыльные фундации, национальные и международные организации гражданского общества и их сети из стран "Восточного партнерства" и государств ЕС, а также международные организации и сети.

Первый Общественный форум "Восточного партнерства" состоялся 16-17 ноября 2009 года в Брюсселе, он собрал более 200 общественных организаций.