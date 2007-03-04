Правительство Кувейта жертвует собой ради спасения члена королевской семьи
17:19, 04 марта 2007Мир
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Подает в отставку...
Члены кабинета министров Кувейта подали прошения об отставке эмиру страны шейху Сабаху аль-Ахмаду Ас-САБАХУ, сообщает спутниковый телеканал "Аль-Джазира".
Таким образом, правительство пытается предотвратить вынесение парламентом вотума недоверия члену королевской семьи министру здравоохранения шейху Ахмеду Абдулле Ас-САБАХУ.
Министр 19 февраля был вызван в парламент, где ему предъявили обвинения в некомпетенции и плохом управлении вверенным ему ведомством.
Голосование по вопросу о доверии было назначено на понедельник, передает РИА «Новости».
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