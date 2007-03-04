Министр обороны Словакии собирается в отставку из-за взрыва склада боеприпасов

Министр обороны Словакии Франтишек КАШИЦКИЙ намерен подать в отставку в связи с произошедшим 2 марта взрывом склада боеприпасов в селении Новаки.

Как передает ИТАР-ТАСС, Ф.КАШИЦКИЙ заявил журналистам, что несет «политическую ответственность за произошедшее».

По его словам, в ближайшие дни он предложит свою отставку премьер-министру и президенту.

Справка УНИАН. В результате взрыва склада боеприпасов в селении Новаки погибли три человека, пятеро служащих числятся без вести пропавшими, ранения различной степени тяжести получили 50 человек. Сумма материального ущерба может превысить 20 млн. долларов.

Между тем, согласно поступающей из Братиславы информации, руководство страны не считает министра обороны непосредственно ответственным за случившееся. Оно высоко ценит его профессионализм и, возможно, отвергнет предложение об отставке.