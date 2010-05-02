Сочинские инициативы означают отказ Украины от европейского выбора

Предложения об объединении ЗАО «Газпром» из НАК «Нафтегаз Украины» противоречат украинскому законодательству и всем договорам и договоренностям об интеграции Украины в европейское энергетическое пространство, заключенным Украиной за годы Независимости, и могут привести к существенному напряжению в стране.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В частности, отметил эксперт, эта инициатива противоречит Закону Украины о трубопроводном транспорте от 15 мая 1996 года с последующими изменениями. Противоречит Брюссельскому общему заявлению от 23 марта 2009 года относительно модернизации украинской ГТС, решению Совета министров ЕС о членстве Украины в европейском Энергетическом сообществе от 18 декабря 2009 года и Договора к Энергетической Хартии, ратифицированного Верховной Радой Украины 6 февраля 1998 года и др.

«Инициатива предусматривает окончательный отказ от внедрения присущих Европе современных высоких и прозрачных стандартов в энергетическом секторе Украины и возвращение к стандартам и принципам СССР», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что фактический контроль со стороны России над газовым сектором Украины установили контракты от 19 января 2009 года, а новая инициатива премьер-министра России призвана закрепить и юридический контроль.

«Российская сторона получает беспрекословное право устанавливать свои правила, нормы и тарифы, в том числе и ценовые, для всех категорий потребителей природного газа в Украине, включая промышленные и коммунальные предприятия, бюджетные организации и население», - отметил эксперт.

«Украинцы не смогут даже распоряжаться газом собственной добычи, а о диверсификации и энергоэффективности нужно забыть навсегда. Украинцы лишатся своей стратегической собственности, в частности ГТС в интересах российской стороны в обмен на мифические обещания относительно доступа к месторождениям энергоресурсов и, разве что - прав на места в новом ГУЛАГе. Похоже на то, что российская власть, озвучивая подобные инициативы, пытается доказать всему миру, что украинцы не в состоянии иметь ни собственной энергетики, ни экономики, ни собственного государства», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Подобные «инициативы», по мнению эксперта, существенно осложнят ситуацию в Украине.

«Такие «инициативы» не только разрушают украинскую государственность, они провоцируют не только раскол государства на украинское и советское, но и террор и общественную войну на украинской земле, от которой пострадают и украинцы, и россияне, и соседние государства. Встречи с представителями швейцарских и немецких политических и деловых кругов, проведенные мной 30 апреля и 1 мая 2010 года, свидетельствуют, что европейцы осознают перспективу такого развития событий в центре Европы и будут делать все для того, чтобы оградить себя в первую очередь», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.