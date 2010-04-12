Прощание с Президентом Польши состоится во вторник

Прощание с погибшим в авиакатастрофе под Смоленском президентом Польши Лехом Качиньским состоится во вторник, 13 апреля, сообщил журналистам заместитель главы канцелярии президента Польши Яцек Сасин.

"Гроб будет выставлен для прощания во вторник в президентском дворце", - сказал Сасин.

Сасин сообщил также, что в понедельник состоится встреча сотрудников двух канцелярий - премьер-министра и президента - для обсуждения деталей организации похорон.

Траурный кортеж с гробом погибшего в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского прибыл в президентский дворец в воскресенье днем. Кортеж проехал по главным улицам Варшавы. Отдать дань уважения Президенту вышли на улицы столицы сотни тысяч горожан. На площади на Краковском предместье в Варшаве перед президентским дворцом были зажжены десятки тысяч свечей и лампад.

Дата похорон президента Польши пока не определена.

РИА "Новости"