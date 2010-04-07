Лидеры оппозиции призывают прекратить погромы в столице Киргизии

В столице Киргизии Бишкеке, по сообщениям очевидцев, толпа устроила погромы в торговых центрах, принадлежащих турецким и китайским бизнесменам. В центре города разграблены многие магазины, супермаркеты и рынки. Некоторые коммерческие объекты защищают добровольцы, сообщает Лента.ру.

Агрессивно настроенные молодые люди начали громить одну из автозаправочных станций сети "БНК", принадлежащую младшему сыну президента Курманбека Бакиева Максиму. Ранее, по некоторым данным, был сожжен дом, где проживал Максим Бакиев, а также другие объекты недвижимости семьи президента.

По киргизскому телевидению, перешедшему под контроль оппозиции, призывают прекратить погромы и мародерство. Трансляции прерываются сообщениями с призывами сдавать кровь для пострадавших в результате массовых волнений. По последней информации, в ходе беспорядков пострадали более 400 человек, 47 человек погибли.

Между тем пришло сообщение о новом месте улетевшего из Бишкека президента. Курманбек Бакиев находится в своей южной резиденции в городе Ош, сообщает агентство "Кабар".

"Президент Кыргызстана и министр обороны вылетели в Ош. В настоящий момент они находятся в южной резиденции", - приводит сообщение РИА "Новости".