Киргизская оппозиция взяла власть

Правительство Киргизии прекратило свою работу. Как сообщил журналистам один из лидеров оппозиции Темир Сариев, по итогам переговоров с премьер-министром страны Данияром Усеновым последний написал заявление об отставке.

Ранее киргизская оппозиция выступила с заявлением, что берет на себя ответственность за происходящее в Киргизии. Тогда же было сформировано правительство народного доверия, главой которого стала бывший министр иностранных дел Роза Отунбаева.

"Власть полностью контролируется оппозицией", - цитирует Отунбаеву РИА Новости.

Ранее из неофициальных источников стало известно, что президент страны Курманбек Бакиев вылетел из аэропорта "Манас" на президентском самолете, который направился за пределы страны. Эту информацию подтвердило AFP со ссылкой на сотрудников аэропорта.