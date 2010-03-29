Медведев обещает бороться с терроризмом «без колебаний и до конца»

Россия продолжит борьбу с терроризмом «без колебаний и до конца».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Росси Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на экстренном совещании в Москве.

«Линия на подавление террора в нашей стране и борьба с терроризмом будет продолжена. Мы продолжим операции против террористов без колебаний и до конца», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что этим должны руководствоваться все руководители правоохранительных и специальных органов РФ.

«Предотвращение таких террористических актов - это сложное дело, как и обеспечение безопасности на транспорте. Опыт последнего периода это показывает. Нужно существенно усилить то, что делается. Посмотреть на эту проблему в государственном масштабе, не только применительно к конкретному виду транспорта или конкретному населенному пункту, а в государственном масштабе. Очевидно, того, что предпринималось до этого, недостаточно», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что пострадавшим нужно предоставить всю необходимую помощь и оказать поддержку семьям погибших.

«Необходимо проявить бдительность. Совершенно очевидно, что такого рода акции, к сожалению, тщательно планируются и рассчитаны на массовый поражающий эффект, стремятся к тому, чтобы вызвать дестабилизацию ситуацию в стране и в обществе», - подчеркнул Президент РФ.

Он отметил, что правоохранительным органам необходимо провести разъяснительную работу и жестко контролировать ситуацию, не допуская при этом нарушения прав граждан.

«Такого рода практика существует во всем мире, и мы с этим сталкиваемся не первый год, поэтому здесь должен быть четкий алгоритм что делать», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.