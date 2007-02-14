Новый президент Туркмении принял присягу (фото)

Курбанкули Бердымухаммедов

Избранный президентом Туркмении Курбанкули Бердымухаммедов на заседании высшего органа власти - Халк Маслахаты (Народного Совета) - произнес присягу и, таким образом, официально вступил в должность главы государства.

Бердымухаммедов произнес присягу, положив руку на Конституцию республики, сообщает РИА Новости . С этого момента он становится президентом Туркмении сроком на пять лет.

Председатель ЦИК республики Мурад Каррыев вручил Бердымухаммедову удостоверение президента.

Старейшины пяти областей Туркмении надели Бердымухаммедову на шею отличительный знак президента.

Ранее глава ЦИК сообщил, что на состоявшихся в воскресенье президентских выборах за кандидатуру Бердымухаммедова проголосовали 89,23% туркменистанцев.

Избрание Бердымухаммедова одобрил Народный Совет Туркмении.

Согласно Конституции, президент одновременно является также верховным главнокомандующим и председателем кабинета министров.

В настоящее время в зале дворца "Рухыет" (Духовность) начался праздничный концерт для делегатов Народного совета и зарубежных гостей.

К.БЕРДЫМУХАММЕДОВ занял место в зале между президентами Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и Украины Виктором ЮЩЕНКО.