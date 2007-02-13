Украина принимает меры для улучшения жизни и труда населения о.Змеиный (4 фото)

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обращается к румынской стороне с призывом прекратить практику оценивания мероприятий украинских властей на собственной территории.

Об этом идет речь в комментарии пресс-службы МИД Украины в связи с пресс-коммюнике МИД Румынии от 9 февраля 2007 года относительно принятия Верховной Радой Украины Постановления о присвоении населенному пункту Килийского района Одесской области названия поселок Белое, который находится на о. Змеиный.

Пресс-служба МИД Украины заявляет, что “Украина как суверенное государство имеет право осуществлять административно-территориальное обустройство и хозяйственную деятельность на всей своей территории, в том числе на острове Змеиный, который по своему статусу является частью ее государственной территории, что подтверждено Договором между Украиной и Румынией о режиме государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным вопросам от 2003 года”.

“Исходя из этого, - говорится дальше в комментарии пресс-службы МИД, - 8 февраля 2007 года Верховная Рада Украины приняла Постановление о присвоении населенному пункту названия поселок Белое, который находится на острове Змеиный. Это решение было принято в контексте последовательных усилий Украины, направленных на обустройство острова Змеиный и развитие его инфраструктуры с целью улучшения условий жизни и труда населения, которое постоянно проживает на этой части ее территории”.

Как напоминает пресс-служба МИД, “что касается утверждений румынской стороны о том, что остров Змеиный является непригодной для жизни „скалой”, украинская сторона неоднократно выражала свою позицию относительно статуса Змеиного как полноценного острова и его влияния на процесс разграничения морских пространств в Черном море”. “Эта позиция доводилась к сведению румынской стороны как двусторонними каналами, так и в рамках представления Украиной соответствующих процессуальных документов в Международном Суде ООН”, - отмечает пресс-служба МИД.

“Украинская сторона еще раз подчеркивает, что Змеиный по своим геофизическим характеристикам и признакам, способности обеспечить постоянное проживание человека и проводить самостоятельную хозяйственную деятельность в полной мере отвечает критериям, необходимым для признания его островом на основании ст.121 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и имеет право на свои территориальные воды, континентальный шельф и исключительную экономическую зону”, - отмечает пресс-служба МИД.

МИД Украины подчеркивает, что принятие окончательного решения о разграничении континентального шельфа и исключительной морской экономической зоны между Украиной и Румынией в Черном море сейчас относится к компетенции Международного Суда ООН.

Учитывая сказанное, МИД Украины в очередной раз обращается к румынской стороне с призывом прекратить практику оценивания мероприятий украинской власти на собственной территории. Такая практика может быть квалифицирована на основании п.2 ст.2 Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной от 2 июня 1997 года как вмешательства в суверенные внутренние дела Украины, а именно – всестороннее обустройство территории и определение статуса ее административно-территориальных единиц. Подобные шаги не отвечают поддержке высокого уровня политического диалога, достигнутого в последнее время между обеими странами.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля министерство иностранных дел Румынии призвало Украину проявлять сдержанность в вопросе статуса острова Змеиный. Официальный Бухарест настойчиво советует Украине воздержаться от попыток создать "искусственные поселения" на территории, которая является предметом спора между двумя государствами, говорится в официальном заявлении румынского МИД.

Справка УНИАН. Остров Змеиный (площадь - 20,5 га) расположен в Черном море в 30 км от побережья Одесского региона. Вошел в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением в 1947 г. - после передачи Бессарабии Советскому Союзу. После распада СССР остров стал предметом территориальных споров между Украиной и Румынией. В 1997 г. Киев и Бухарест заключили базовый договор, который подтвердил нерушимость границ, которые существовали в 1961 г. Однако разногласия по этому поводу возникают до сих пор.

В мае в 2002 г. Кабинет Министров Украины утвердил "Программу дальнейшего развития инфраструктуры и внедрения хозяйственной деятельности на острове Змеиный", рассчитанную на 2002 - 2005 гг. Раньше остров был закрытой территорией, где размещались только военнослужащие.

В июле 2006 года Одесский облсовет принял решение о создании на острове Змеиный населенного пункта Белое.

Фото с сайта Обсерватории Одесского университета