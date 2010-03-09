Трое беженцев из России спрыгнули с крыши небоскреба в Глазго

Двое мужчин и женщина, которые покончили с собой, спрыгнув с небоскреба в Глазго, могли быть беженцами из России. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Тела родителей и сына были обнаружены у подножья одной из высоток в комплексе "Ред Роуд" утром 7 марта. По данным The Daily Mail, беженцы связали себя веревкой перед прыжком. В полиции не считают смерть подозрительной и называют самоубийство наиболее вероятной версией.

По некоторым данным, семья, которая около двух месяцев проживала в готовящейся к сносу 31-этажной высотке, опасалась депортации. Одна из соседок рассказала газете, что недавно беженцам прислали письмо с напоминанием, что их вышлют из страны.

В первых сообщениях о происшествии высказывались предположения, что самоубийцы могли быть жителями Косово. Лента.ру отмечает, что иностранные СМИ могут называть "русскими" выходцев из нескольких стран бывшего СССР.

Имена погибших не раскрываются, а дипломатические службы пока не отреагировали на инцидент. В иммиграционной службе Великобритании сообщили, что им известно о происшествии, но комментировать его они отказались.

Комплекс высотных зданий "Ред Роуд", которые когда-то считались самыми высокими жилыми домами в Европе, будет снесен властями Глазго в течение ближайших трех лет. Большая часть квартир находится в плохом состоянии. Многие помещения занимают беженцы из стран бывшего СССР, Косово, Ирана, Ирака, Африки и Азии, которые ожидают решения о предоставлении им убежища.